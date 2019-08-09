2019-08-09T04:55:30+03:00
Происшествия

В Якутии задержан телефонный мошенник, который представлялся сотрудником ГИБДД

27-летний уроженец Иркутской области подозревается в 18 аферах
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Мошенник посажен на домашний арест.Мошенник посажен на домашний арест.Фото: ЯСИА
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На железнодорожном вокзале Нерюнгри при попытке покинуть регион задержан ранее судимый 27-летний уроженец Иркутской области. Мужчина подозревается в мошеннических действия под предлогом оказания помощи в получении и восстановлении водительских удостоверений с осени 2018 года.

Злоумышленник искал «клиентов» через объявления в соцсетях и мессенджерах. Общение с потенциальными жертвами велось по телефону, в ходе разговора с ними подозреваемый представлялся сотрудником ГИБДД. В качестве предоплаты потерпевшие осуществляли денежные переводы на названные им реквизиты банковских карт. В целях конспирации лже-полицейский периодически менял симки.

В настоящий момент установлена причастность подозреваемого к 18 эпизодам мошеннических действий. В общей сложности он похитил у жителей Якутии, Иркутской области и других соседних регионов более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Мошенник посажен на домашний арест. Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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