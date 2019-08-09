В Якутии задержан телефонный мошенник, который представлялся сотрудником ГИБДД
На железнодорожном вокзале Нерюнгри при попытке покинуть регион задержан ранее судимый 27-летний уроженец Иркутской области. Мужчина подозревается в мошеннических действия под предлогом оказания помощи в получении и восстановлении водительских удостоверений с осени 2018 года.
Злоумышленник искал «клиентов» через объявления в соцсетях и мессенджерах. Общение с потенциальными жертвами велось по телефону, в ходе разговора с ними подозреваемый представлялся сотрудником ГИБДД. В качестве предоплаты потерпевшие осуществляли денежные переводы на названные им реквизиты банковских карт. В целях конспирации лже-полицейский периодически менял симки.
В настоящий момент установлена причастность подозреваемого к 18 эпизодам мошеннических действий. В общей сложности он похитил у жителей Якутии, Иркутской области и других соседних регионов более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Мошенник посажен на домашний арест. Расследование продолжается
ИСТОЧНИК KP.RU