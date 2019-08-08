Жители Удачного выбрали мурал, который украсит стену жилого дома

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-08T13:58:20+03:00

Тематика арт-объекта будет связана с айдентикой местности – полярной ночью и оленем

Изменить размер текста: A A

Жители Удачного выбрали мурал, который будет нарисован на торце жилого дома в центре города в рамках фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

В народном голосовании на официальной инстаграм-странице городской администрации приняли участие более 600 человек. Напомним, что арт-объект в Удачном будет создавать художник Софья Шилова.

Тематика мурала будет тесно связана с айдентикой местности – полярной ночью и оленем.

– В разных культурах и мифах олень — это благоприятный символ, ассоциирующийся с солнцем, восходом, светом, чистотой, обновлением, возрождением, созиданием и духовностью. Из-за сходства оленьих рогов с ветвями образ оленя связан с Древом жизни. А у народов Севера белый олень является священным животным, который оберегает их от болезней. Данный мурал показывает связь человека и природы, – изложила смысл своей работы Софья Шилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кыыдаана Игнатьева нарисует жителям Олёкминска «Девушку на велосипеде»

Жители района сами выбрали мурал, олицетворяющий свободу и силу духа (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU