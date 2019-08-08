В десяти населенных пунктах Якутии наблюдается задымлённость

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-08T11:11:18+03:00

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По данным МЧС республики, на территории Якутии существует вероятность задымленности в посёлках Осохтох, Томтор, Тала, Дьелегей, Кильдямцы, Большой Хатыми, Чолбон, Пеледуй, Бясь-Кюель и Джебарики-Хая. В 5-10 км от них бушуют лесные пожары.

Роспотребнадзор по Якутии продолжает осуществлять лабораторный контроль содержания химических веществ в атмосферном воздухе. По состоянию на 7 августа исследовано 277 проб атмосферного воздуха. Превышение предельно допустимой концентрации от 1,2 до 1,6 по оксиду углерода установлено 17, 24, 25 июля и 5 августа в Батагае, 25 и 28 июля в Сунтарском районе, 26 и 28 июля в Мирнинском районе, 26, 29 июля, 2 и 3 августа в Ленском районе и 28-29 июля в Томпонском районе.

7 августа исследованы 15 проб атмосферного воздуха в Мирнинском, Верхоянском, Усть-Алданском, Намском, Ленском, Сунтарском, Томпонском, Нюрбинском, Нерюнгринском районах и Якутске. Превышения ПДК химических веществ в атмосферном воздухе не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU