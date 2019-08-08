Памятник снайперу Ивану Кульбертинову может появиться на улице Чернышевского в Якутске
Памятник снайперу Ивану Кульбертинову могут установить возле дома №14 на улице Чернышевского в Якутске. Его строительство включено в план мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.
С изготовлением статуи поможет компания «Мечел-Майнинг».
Иван Кульбертинов был призван в ряды Красной Армии 12 июня 1942 года. За годы войны он стал живой легендой и самым результативным снайпером, устранившим 487 солдатов противника.
Памятник славному сыну якутского народа должен стать не только данью уважения и признательности земляков, но и своего рода восстановлением справедливости – несмотря на то, что его кандидатуру представляли дважды, снайпер Кульбертинов не был удостоен звания Героя Советского Союза.
ИСТОЧНИК KP.RU