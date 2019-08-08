Удар по безработице: В Якутске состоится фестиваль молодёжной занятости WORK FEST 2019

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-08T09:53:32+03:00

На фестивале также будут организованы презентация Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и площадка молодёжной биржи труда "Импульс".

Молодые люди до 30 лет смогут найти работу по душе и по специальности

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14 августа в 14:00 на площади Орджоникидзе в Якутске пройдет фестиваль молодёжной занятости WORK FEST 2019. Участие в мероприятии смогут принять молодые люди до 30 лет, желающие найти работу по душе и по специальности.

На WORK FEST 2019 будут приглашены более 30 работодателей со всей республики. Также будут организованы презентация Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и площадка молодёжной биржи труда "Импульс".

Гостей фестиваля и жителей города ждет концертная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU