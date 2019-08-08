В Якутске отремонтировали игровой парк «Обнажённые сердца»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-08T09:49:10+03:00

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне также планируется обновить детскую игровую зону.

Для детской площадки Натальи Водяновой купили новые качели и обновили покрытие

Изменить размер текста: A A

В Якутске завершён ремонт и обновление игрового парка «Обнажённые сердца» на территории Талого озера.

В течение двух недель работники городского парка культуры и отдыха почистили песок, покрасили все игровые зоны, заменили качели, аттракционы, обновили асфальтовое покрытие. Такие профилактические работы проводятся ежегодно. Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне также планируется обновить детскую игровую зону.

Игровой парк «Обнажённые сердца» был построен в 2012 году одноименным благотворительным фондом Натальи Водяновой. Площадка передана на баланс Центра управления общественными пространствами (ранее - Центральный парк культуры и отдыха).

ИСТОЧНИК KP.RU