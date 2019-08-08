В Якутскэнерго опубликовали рейтинг УК и ТСЖ с лучшей и худшей платёжной дисциплиной

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-08T09:05:42+03:00

В число лучших вошли 24 управляющие компании и ТСЖ Якутска: «Прометей+», «Солидарность+», «Утум+», «Заря» и другие.

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Якутскэнерго опубликовал рейтинг управляющих компаний и товариществ собственников жилья Якутска и Ленского района с лучшей и худшей платёжной дисциплиной за июль. За последний месяц количество добросовестных плательщиков увеличилось.

В число лучших вошли 24 управляющие компании и ТСЖ Якутска: «Прометей+», «Солидарность+», «Утум+», «Заря» и другие.

В антирейтинг включены 115 потребителей-должников из Якутска и Ленского района, которые задолжали энергетикам в общей сложности 607, 9 млн рублей. В «черный» список вошли 49 ТСЖ и 57 УК столицы республики. Список злостных неплательщиков возглавляет ООО ЦАДС, задолжавшее 50,9 млн рублей, ТСЖ «Портовское» – 39,8 млн и УК «ДСК» – 26,9 млн.

С полным списком должников можно ознакомиться на сайте Якутскэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU