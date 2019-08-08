За 4 года – минус 700: в Якутске продолжается акция «Вызов-кузов»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-08T08:58:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель парламента республики Пётр Гоголев принял участие в акции «Вызов-кузов». С улицы Широких-Полянского в Сайсарском округе Якутска были вывезены несколько бесхозных автомобильных кузовов.

В свою очередь, спикер Ил Тумэн бросил вызов депутатам Якутской городской думы Степану Павлову, Софрону Новгородову и Алексею Осипову.

Первую подобную акцию в апреле 2015 года провели тогдашний заместитель главы Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников и звезда якутской эстрады Далаана.

За прошедшие годы с территории города было вывезено более 700 кузовов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спикер Якутской гордумы вывез с Сайсарского округа брошенную технику

В рамках акции «Вызов-кузов» Альберт Семенов бросил вызов Петру Гоголеву (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU