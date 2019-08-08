2019-08-08T08:58:40+03:00
Недвижимость

За 4 года – минус 700: в Якутске продолжается акция «Вызов-кузов»

Следующий вызов брошен депутатам Якутской гордумы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Заброшенные кузовы вывезены специальной техникой на свалку.Заброшенные кузовы вывезены специальной техникой на свалку.
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Председатель парламента республики Пётр Гоголев принял участие в акции «Вызов-кузов». С улицы Широких-Полянского в Сайсарском округе Якутска были вывезены несколько бесхозных автомобильных кузовов.

В свою очередь, спикер Ил Тумэн бросил вызов депутатам Якутской городской думы Степану Павлову, Софрону Новгородову и Алексею Осипову.

Первую подобную акцию в апреле 2015 года провели тогдашний заместитель главы Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников и звезда якутской эстрады Далаана.

За прошедшие годы с территории города было вывезено более 700 кузовов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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