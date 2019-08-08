За 4 года – минус 700: в Якутске продолжается акция «Вызов-кузов»
Председатель парламента республики Пётр Гоголев принял участие в акции «Вызов-кузов». С улицы Широких-Полянского в Сайсарском округе Якутска были вывезены несколько бесхозных автомобильных кузовов.
В свою очередь, спикер Ил Тумэн бросил вызов депутатам Якутской городской думы Степану Павлову, Софрону Новгородову и Алексею Осипову.
Первую подобную акцию в апреле 2015 года провели тогдашний заместитель главы Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников и звезда якутской эстрады Далаана.
За прошедшие годы с территории города было вывезено более 700 кузовов.
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ИСТОЧНИК KP.RU