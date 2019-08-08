2019-08-08T08:35:31+03:00
Недвижимость

Жители одной из новостроек Якутска пожаловались на посторонний запах в подъезде и квартирах

Из-за отсутствия отдельной вентиляции соседство с кофейней вышло боком
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В помещении также выявлены факты самовольной перепланировки помещения и незаконной установки системы вентиляции по фасаду дома со стороны двора.В помещении также выявлены факты самовольной перепланировки помещения и незаконной установки системы вентиляции по фасаду дома со стороны двора.
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В Якутске жильцы многоквартирного дома №37Б на ул. Крупская, пожаловались в Госстройжилнадзор на посторонний запах в подъезде и квартирах. Как оказалось, это заслуга кофейни «Фартук», которая вот уже 2 года располагается на первом этаже новостройки.

В результате проверки выяснилось, что помещение не предназначено для размещения общепита, так как там нет отдельной системы вентиляции – через общую вытяжку и открытые окна ароматы общепита попадали в квартиры. Также выявлены факты самовольной перепланировки помещения и незаконной установки системы вентиляции по фасаду дома со стороны двора.

По итогам проверки собственнику выдано предписание в течение двух месяцев демонтировать незаконно установленную систему вентиляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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