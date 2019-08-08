В одном из районов Якутии нерадивый отец задолжал детям около 150 тысяч рублей
Злостный неплательщик алиментов рискует отправиться на нары
Мужчина забыл, что у него есть дети, когда ушёл из семьи.
Изменить размер текста:
В Чурапчинском районе Якутии нерадивый отец задолжал детям около 150 тысяч рублей. За неуплату алиментов возбуждено уголовное дело.
По решению суда мужчина был обязан ежемесячно выплачивать фиксированную сумму в 8 тысяч рублей на содержание своих детей 8 и 9 лет, но регулярно «забывал» это делать. Образовалась задолженность на сумму около 150 тысяч рублей.
Ранее нерадивый отец уже отбыл 50 часов, а затем и 5 месяцев обязательных работ за неуплату алиментов, но это не помогло.
ИСТОЧНИК KP.RU