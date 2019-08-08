2019-08-08T07:08:18+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии нерадивый отец задолжал детям около 150 тысяч рублей

Злостный неплательщик алиментов рискует отправиться на нары
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Мужчина забыл, что у него есть дети, когда ушёл из семьи.Мужчина забыл, что у него есть дети, когда ушёл из семьи.
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В Чурапчинском районе Якутии нерадивый отец задолжал детям около 150 тысяч рублей. За неуплату алиментов возбуждено уголовное дело.

По решению суда мужчина был обязан ежемесячно выплачивать фиксированную сумму в 8 тысяч рублей на содержание своих детей 8 и 9 лет, но регулярно «забывал» это делать. Образовалась задолженность на сумму около 150 тысяч рублей.

Ранее нерадивый отец уже отбыл 50 часов, а затем и 5 месяцев обязательных работ за неуплату алиментов, но это не помогло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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