«Я устал, пешком не пойду»: в Якутии подросток угнал чужое авто, чтобы доехать до дома
Злоумышленники бросили «Жигули», когда машина заглохла по дороге
Подросток знал, что владелец не запирает свой автомобиль и хранит ключи в солнцезащитном козырьке.Фото: ЯСИА
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В Якутии 17-летний подросток угнал чужое авто, чтобы доехать до дома. Инцидент произошел в Алдане.
Сотрудникам полиции парень, рассказал, что гулял ночью по городу с другом и очень устал. Когда они проходили мимо припаркованного в одном из дворов автомобиля «ВАЗ-21061», он решил доехать на ней до дома.
Подросток знал, что владелец не запирает свой автомобиль и хранит ключи в солнцезащитном козырьке. Однако доехать до дома с комфортом парням так и не удалось: вскоре машина заглохла и была брошена на одной из улиц города.
Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.
ИСТОЧНИК KP.RU