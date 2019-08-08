«Я устал, пешком не пойду»: в Якутии подросток угнал чужое авто, чтобы доехать до дома

СЕГОДНЯ 05:21 2019-08-08T05:21:33+03:00

Подросток знал, что владелец не запирает свой автомобиль и хранит ключи в солнцезащитном козырьке. Фото: ЯСИА

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В Якутии 17-летний подросток угнал чужое авто, чтобы доехать до дома. Инцидент произошел в Алдане.

Сотрудникам полиции парень, рассказал, что гулял ночью по городу с другом и очень устал. Когда они проходили мимо припаркованного в одном из дворов автомобиля «ВАЗ-21061», он решил доехать на ней до дома.

Подросток знал, что владелец не запирает свой автомобиль и хранит ключи в солнцезащитном козырьке. Однако доехать до дома с комфортом парням так и не удалось: вскоре машина заглохла и была брошена на одной из улиц города.

Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU