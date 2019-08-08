К 2025 году за чертой бедности окажутся 10% якутян
Члены Правительства Якутии рассмотрели проектный план первоочередных мероприятий по снижению уровня бедности и устойчивому росту доходов населения до 2024 года.
В первую очередь рассматриваются меры поддержки сельского населения, многодетных семей и жителей арктической зоны республики, у которых более низкие доходы.
По статистике, в 2017 году 20,1% населения Якутии составляли граждане с доходами ниже прожиточного минимума. В 2018 году их количество сократилось до 19%. Правительством республики поставлена задача к 2024 году уменьшить уровень бедности в республике до 10%.
В настоящее время формируется реестр граждан с доходами ниже прожиточного минимума, проводится анализ причин и факторов бедности в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU