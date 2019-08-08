К 2025 году за чертой бедности окажутся 10% якутян

СЕГОДНЯ 05:11 2019-08-08T05:11:01+03:00

В Правительстве рассматриваются меры поддержки сельского населения, многодетных семей и жителей арктической зоны республики, у которых более низкие доходы.

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Члены Правительства Якутии рассмотрели проектный план первоочередных мероприятий по снижению уровня бедности и устойчивому росту доходов населения до 2024 года.

В первую очередь рассматриваются меры поддержки сельского населения, многодетных семей и жителей арктической зоны республики, у которых более низкие доходы.

По статистике, в 2017 году 20,1% населения Якутии составляли граждане с доходами ниже прожиточного минимума. В 2018 году их количество сократилось до 19%. Правительством республики поставлена задача к 2024 году уменьшить уровень бедности в республике до 10%.

В настоящее время формируется реестр граждан с доходами ниже прожиточного минимума, проводится анализ причин и факторов бедности в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU