В Якутске три автобусных маршрута меняют схему движения
Временные неудобства связаны с ремонтными работами на 202 микрорайоне
По схеме видно покуда будут объезжать автобусы территорию 202 микрорайона.
Изменить размер текста:
Окружная администрация Якутска сообщает, что сегодняшнего дня, 8 августа, на улице 202 микрорайон городские автобусные маршруты № 3, 17, 111 курсируют по указанной схеме. Временные неудобства связаны с ремонтными работами на улице.
Напомним, в связи с ремонтом дорог в городе изменились маршруты ещё нескольких автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU