В Якутске три автобусных маршрута меняют схему движения

СЕГОДНЯ 03:52 2019-08-08T03:52:32+03:00

По схеме видно покуда будут объезжать автобусы территорию 202 микрорайона.

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на 202 микрорайоне

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Окружная администрация Якутска сообщает, что сегодняшнего дня, 8 августа, на улице 202 микрорайон городские автобусные маршруты № 3, 17, 111 курсируют по указанной схеме. Временные неудобства связаны с ремонтными работами на улице.

Напомним, в связи с ремонтом дорог в городе изменились маршруты ещё нескольких автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU