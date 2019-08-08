2019-08-08T03:47:31+03:00
Происшествия

Телефон, колонки и машинка для стрижки волос: в Якутии 34-летний рецидивист «обнес» квартиру пенсионерки

Злоумышленник знал, что женщина хранит ключи под ковриком
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Злоумышленник решил присвоить себе и без того скудные вещи пенсионерки.Злоумышленник решил присвоить себе и без того скудные вещи пенсионерки.Фото: ЯСИА
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В Жиганском районе неоднократно судимый за кражи 34-летний мужчина проник в квартиру пенсионерки и вынес оттуда ценные вещи.

Как оказалось, подозреваемый знал, где спрятаны ключи от квартиры. Воришка подкараулил, когда хозяйка ушла из дома, взял оставленный под ковриком около входной двери ключ и проник в квартиру.

Добычей рецидивиста стали сотовый телефон, колонки для компьютера и машинка для стрижки волос. Покидая место преступления, подозреваемый закрыл входную дверь и положил ключи обратно под коврик. Сумма причиненного ущерба составила около восьми тысяч рублей.

Воришку задержали быстро, избавиться от похищенного он не успел. За кражу с незаконным проникновением в жилище рецидивист рискует вернуться в тюрьму ещё на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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