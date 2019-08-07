Кратковременные дожди: прогноз погоды в Якутии

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-07T12:32:03+03:00

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В Якутске до 21 часов 8 августа во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер южный, к концу дня северо-западный 2-7 м/с, при грозе порывы 9-14 м/с, температура воздуха ночью +9+11, днем +26+28°.

9-10 августа по территории республики на северо-востоке, в центральных районах, на юге местами небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9+14, при прояснении, в низинах +2+7, днем +23+28, в центральных районах, на северо-востоке +18+23, при дождях +13+18, на юге до +30, на побережье +6+11°.

ИСТОЧНИК KP.RU