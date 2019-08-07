2019-08-07T12:27:49+03:00
Спорт

В Якутии пройдёт турнир по многоборью к юбилею экс-главы региона Егора Борисова

Общий призовой фонд турнира – 600 тысяч рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
В программе турнира: борьба хапсагай, сыар5а соhуута (60 метров), тутум эргиир (якутская вертушка), бэрэбинэни ыраахха илдьии (переноска бревна), кыыс эккирэтиитэ (бег на 400 метров).В программе турнира: борьба хапсагай, сыар5а соhуута (60 метров), тутум эргиир (якутская вертушка), бэрэбинэни ыраахха илдьии (переноска бревна), кыыс эккирэтиитэ (бег на 400 метров).
Изменить размер текста:

16 августа на спортивной арене алааса Ма5аайы в Чурапче пройдёт турнир по национальному многоборью «Кыыдаала оонньуулара». Состязание сильнейших многоборцев района будет приурочено к 65-летию со дня рождения экс-главы Якутии, члена Совета Федерации РФ Егора Борисова.

Общий призовой фонд турнира – 600 тысяч рублей, который поделят между собой победитель (300 тысяч рублей), серебряный (200 тысяч рублей) и бронзовый медалист (100 тысяч рублей). В соревнованиях могут принять участие только уроженцы Чурапчинского района или спортсмены, живущие и работающие в районе. В настоящее время заявки на участие в турнире подали 14 человек.

В программе турнира: борьба хапсагай, сыар5а соhуута (60 метров), тутум эргиир (якутская вертушка), бэрэбинэни ыраахха илдьии (переноска бревна), кыыс эккирэтиитэ (бег на 400 метров).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кратковременные дожди: прогноз погоды в Якутии
Штормовое предупреждение для жителей Якутии
Ведутся переговоры о сотрудничестве авиакомпаний «Turkish airlines» и «Якутия»
40 населённых пунктов Якутии находятся в зоне задымления
Восемь якутских аэропортов получат новый спецтранспорт
Большой толковый словарь якутского языка теперь доступен в электронном виде
В три села Горного района Якутии придет скоростной интернет
В Якутске пьяный 23-летний водитель «Лексуса» спровоцировал ДТП
В Якутске откроется выставка под открытым небом «ХАРАХ: [про]зрение»
В Якутске задержаны четверо школьников, забросавших камнями обитателей "Лебединого озера"
«Городу нужна техника для уборки тротуаров»: Глава Якутска посетила Арктический инновационный центр
Конечные остановки четырёх маршрутов Якутска переносятся
Экопарк «Лебединое» озеро теперь под охраной добровольцев
В одном из районов Якутии ремонтник похитил пять радиаторов и газовый котёл
«Территория инноваций»: на Дальнем Востоке ищут перспективные бизнес-проекты