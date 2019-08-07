В Якутии пройдёт турнир по многоборью к юбилею экс-главы региона Егора Борисова

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-07T12:27:49+03:00

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16 августа на спортивной арене алааса Ма5аайы в Чурапче пройдёт турнир по национальному многоборью «Кыыдаала оонньуулара». Состязание сильнейших многоборцев района будет приурочено к 65-летию со дня рождения экс-главы Якутии, члена Совета Федерации РФ Егора Борисова.

Общий призовой фонд турнира – 600 тысяч рублей, который поделят между собой победитель (300 тысяч рублей), серебряный (200 тысяч рублей) и бронзовый медалист (100 тысяч рублей). В соревнованиях могут принять участие только уроженцы Чурапчинского района или спортсмены, живущие и работающие в районе. В настоящее время заявки на участие в турнире подали 14 человек.

В программе турнира: борьба хапсагай, сыар5а соhуута (60 метров), тутум эргиир (якутская вертушка), бэрэбинэни ыраахха илдьии (переноска бревна), кыыс эккирэтиитэ (бег на 400 метров).

ИСТОЧНИК KP.RU