Ведутся переговоры о сотрудничестве авиакомпаний «Turkish airlines» и «Якутия»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-07T10:59:51+03:00

Якутская сторона предложила сделать аэропорт Якутска точкой, из которой жители и гости всех регионов Дальнего Востока смогут вылетать в Турцию.

Аэропорт Якутска может стать точкой, из которой жители и гости всех регионов Дальнего Востока будут вылетать в Турцию

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Глава минпреда Якутии Ирина Высоких встретилась с представителями авиакомпании «Turkish airlines».

– Сотрудничество двух авиакомпаний будет способствовать созданию условий для эффективного использования туристского потенциала Турции и Якутии, а также развитию бизнес-отношений турецких и якутских предпринимателей, — подчеркнула Ирина Высоких.

6 августа в Минпреде Якутии состоялось совещание с участием гендиректора представительства авиакомпании «Turkish airlines» в Москве Турана Йардымджы и административного директора авиакомпании «Turkish airlines» Владимира Кириллова. Стороны обсудили возможности организации регулярных рейсов по маршруту Якутск — Стамбул — Якутск, вопросы сотрудничества авиакомпаний «Turkish airlines» и «Якутия».

Якутская сторона предложила сделать аэропорт Якутска точкой, из которой жители и гости всех регионов Дальнего Востока смогут вылетать в Турцию. Турецкая сторона поддержала предложение - при населении города в 320 тысяч человек пассажиропоток аэропорта - свыше 900 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU