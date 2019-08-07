2019-08-07T11:00:24+03:00
Общество

40 населённых пунктов Якутии находятся в зоне задымления

Задымление Якутска останется независимо от направления ветра
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Во всех медучреждениях республики увеличен запас масок и лекарственных средств на случай ухудшения ситуации с дымом.Во всех медучреждениях республики увеличен запас масок и лекарственных средств на случай ухудшения ситуации с дымом.
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На территории республики в зоне задымления находятся 40 населённых пунктов в 12 муниципальных районах и город Якутск. Ситуация может поменяться со стабилизацией лесопожарной обстановки.

По данным МЧС, дым от пожаров проник на территорию столицы с северо-запада из Сибири и северных районов республики. В результате сохраняется угроза задымления на территориях Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Амгинского, Усть-Алданского, Таттинского, Момского, Ленского, Томпонского, Усть-Майского и Усть-Янского районов. Лес в районах горит вокруг Якутска, поэтому задымление городского округа вероятно останется, независимо от смены направления ветра.

Во всех медучреждениях республики увеличен запас масок и лекарственных средств на случай ухудшения ситуации с дымом. В МЧС предупреждают при ухудшении состояния здоровья своевременно обращаться за медпомощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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