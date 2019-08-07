Большой толковый словарь якутского языка теперь доступен в электронном виде

СЕГОДНЯ 07:13 2019-08-07T07:13:09+03:00

С электронным словарем можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки Якутии и в электронном читальном зале.

Оцифрованное 15-томное издание доступно на сайте и в читальном зале Национальной библиотеки Якутии

Изменить размер текста: A A

Специалисты Национальной библиотеки Якутии оцифровали Большой толковый словарь якутского языка, состоящий из 80 тысяч слов.

Презентация электронного издания состоялась во вторник в селе Бердигестях Горного района с участием Айсена Николаева.

– Уникальность словаря заключается в том, что он включает всё лексическое богатство якутского языка с учетом его диалектных и фольклорных особенностей. Кроме того, он является двуязычным, то есть толкование слов дается на двух языках: якутском и русском, что может значительно расширить круг его пользователей, - отметила директор сибирского отделения РАН Наталья Николаева.

Как сообщили в пресс-службе Национальной библиотеки Якутии, процесс создания 15-томного словаря занял 46 лет, последний том издали в мае 2018 года.

С электронным словарем можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки Якутии и в электронном читальном зале.

ИСТОЧНИК KP.RU