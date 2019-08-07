Большой толковый словарь якутского языка теперь доступен в электронном виде
Специалисты Национальной библиотеки Якутии оцифровали Большой толковый словарь якутского языка, состоящий из 80 тысяч слов.
Презентация электронного издания состоялась во вторник в селе Бердигестях Горного района с участием Айсена Николаева.
– Уникальность словаря заключается в том, что он включает всё лексическое богатство якутского языка с учетом его диалектных и фольклорных особенностей. Кроме того, он является двуязычным, то есть толкование слов дается на двух языках: якутском и русском, что может значительно расширить круг его пользователей, - отметила директор сибирского отделения РАН Наталья Николаева.
Как сообщили в пресс-службе Национальной библиотеки Якутии, процесс создания 15-томного словаря занял 46 лет, последний том издали в мае 2018 года.
С электронным словарем можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки Якутии и в электронном читальном зале.
ИСТОЧНИК KP.RU