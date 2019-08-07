СЕГОДНЯ 06:52 2019-08-07T06:52:54+03:00

В результате ДТП травмы получил ни в чём неповинный пешеход.

Единственным пострадавшим в этой аварии стал проходивший мимо мужчина

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В Якутске пьяный 23-летний водитель «Лексуса» спровоцировал ДТП. Авария произошла рано утром 6 августа на перекрестке улиц Жорницкого и Пионерская.

23-летний водитель «Лексус РХ-350», двигавшийся по улице Жорницкого, не выдержал безопасное расстояние и «догнал» едущую впереди «Тойоту Корона».

После удара 20-летний водитель «Тойоты» потерял управление и сбил пешехода. 33-летний мужчина, который в тот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, стал единственным пострадавшим в этой аварии. С ушибами мягких тканей головы, тазобедренного сустава и поясничной области он госпитализирован в республиканскую больницу №2.

Никто из водителей не пострадал. Как выяснилось, виновник аварии, владелец «Лексуса», сел за руль пьяным.

По факту ДТП проводится административная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU