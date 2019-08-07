2019-08-07T06:06:39+03:00
Звезды

В Якутске откроется выставка под открытым небом «ХАРАХ: [про]зрение»

В рамках выставки пройдет открытый фестиваль уличного кино молодых режиссёров
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Особенность проекта в том, что нет никаких билетов, жюри и закрытых пространств.Особенность проекта в том, что нет никаких билетов, жюри и закрытых пространств.
Изменить размер текста:

17 августа в Якутске состоится открытие выставки под открытым небом «ХАРАХ: [про]зрение» от творческой группы #ARTbox.

Галереей для концептуальных арт-объектов станет городской Парк культуры и отдыха. Художникам и посетителям выставки предлагается интересная задача — создание и наблюдение за арт-объектами в природной среде.

В рамках выставки пройдет фестиваль уличного кино — мероприятие всероссийского масштаба, к которому Якутск присоединяется впервые. В 2018 году проект охватил более 448 тысяч зрителей из 72 субъектов РФ, став самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире.

На фестивале будут представлены работы молодых современных режиссеров. Особенность проекта в том, что нет никаких билетов, жюри и закрытых пространств. Мероприятие проходит только под открытым небом, за просмотр не нужно платить, а победителей определят зрители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24