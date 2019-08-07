В Якутске задержаны четверо школьников, забросавших камнями обитателей "Лебединого озера"

СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-07T06:03:14+03:00

"Обидчиками" уток оказались старшеклассники в возрасте от 15 до 18 лет.

Один из четверых учащихся попросил прощения за проступок [видео]

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Полицией установлены несовершеннолетние, повредившие имущество экопарка "Лебединое озеро" и забросавшие камнями редких птиц.

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье 3 августа, неизвестные молодые люди напали на уток и лебедей озера Щорса с камнями и палками. В результате акта вандализма повреждены птичьи домики и пострадали пернатые жители экопарка.

В Якутске задержали вандалов, забросавших птиц озера Щорса камнями..Один из четверых школьников попросил прощения у горожан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены четверо учащихся школ Якутска в возрасте от 15 до 18 лет. Один из молодых хулиганов попросил прощения у жителей города и обязался выплатить причинённый им ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU