Экопарк «Лебединое» озеро теперь под охраной добровольцев

СЕГОДНЯ 04:49 2019-08-07T04:49:47+03:00

Молодые люди ночью забросали камнями беззащитных птиц и сломали их домики. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

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С 6 августа по инициативе управления молодежи и семейной политики окружной администрации Якутска территорию экопарка «Лебединое озеро» патрулируют добровольцы. На дежурство с управлением молодежи выйдут дружинники общественной организации «Добровольная народная дружина «Университет».

– Мы возмущены жестокостью по отношению к беззащитным птицам, тем более в экопарке, построенном в городе для детей и для отдыха всех жителей. Надо беречь братьев наших меньших и уважать труд людей. Поэтому мы решили помочь в охране экопарка, нас поддержали ребята из «ДНД «Университет», - сказал начальник управления молодежи Константин Соколов.

Напомним, в ночь на воскресенье 3 августа группа молодых людей устроила акт вандализма в экопарке «Лебединое озеро» на озере Щорса, нанесён ущерб строениям, птицы пострадали от камней и палок.

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ИСТОЧНИК KP.RU