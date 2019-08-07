2019-08-07T04:34:35+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии ремонтник похитил пять радиаторов и газовый котёл

Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Дом в посёлке Нижний-Бестях не успели построить, как нерадивый ремонтник "стащил" технику.Дом в посёлке Нижний-Бестях не успели построить, как нерадивый ремонтник "стащил" технику.
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В Нижнем-Бестяхе работник по найму похитил пять радиаторов отопления и газовый котёл из строящегося частного дома. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый 39-летний местный житель. Выяснилось, что подозреваемый был нанят для ремонтно-строительных работ самой потерпевшей. Когда хозяйка отлучилась на несколько дней, мужчина, продолжая работать в доме, похитил газовый котёл и пять радиаторов отопления.

Мужчина пояснил, что совершил кражу, чтобы продать чужое имущество и купить выпивку. В ходе обыска похищенное изъято и возвращено хозяйке.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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