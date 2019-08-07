В одном из районов Якутии ремонтник похитил пять радиаторов и газовый котёл
В Нижнем-Бестяхе работник по найму похитил пять радиаторов отопления и газовый котёл из строящегося частного дома. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый 39-летний местный житель. Выяснилось, что подозреваемый был нанят для ремонтно-строительных работ самой потерпевшей. Когда хозяйка отлучилась на несколько дней, мужчина, продолжая работать в доме, похитил газовый котёл и пять радиаторов отопления.
Мужчина пояснил, что совершил кражу, чтобы продать чужое имущество и купить выпивку. В ходе обыска похищенное изъято и возвращено хозяйке.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU