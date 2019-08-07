«Территория инноваций»: на Дальнем Востоке ищут перспективные бизнес-проекты
5-15 августа идёт приём заявок на участие в конкурс среди дальневосточных технологических стартапов Business Priority, который организуют фонд «Росконгресс», Дальневосточный фонд высоких технологий и технопарк «Русский».
Выставить проекты на конкурс смогут любые технологические стартапы, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе и имеющие готовый продукт. Члены экспертного совета выберут 7 победителей.
Итоги конкурса будут подведены в ходе V Восточного экономического форума 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке в рамках проекта «Территория Инноваций».
Победители конкурса выступят перед потенциальными инвесторами с презентацией своих проектов на площадке «Территория инноваций» фонда «Росконгресс» в рамках питч-сессии Business Priority в ходе ВЭФ.
Заявки на участи можно подать на сайте до 15 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU