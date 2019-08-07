«Территория инноваций»: на Дальнем Востоке ищут перспективные бизнес-проекты

СЕГОДНЯ 03:37 2019-08-07T03:51:31+03:00

Победители конкурса выступят перед потенциальными инвесторами с презентацией своих проектов на площадке «Территория инноваций» фонда «Росконгресс» в рамках питч-сессии Business Priority в ходе ВЭФ.

Итоги конкурса будут подведены в ходе V Восточного экономического форума 4-6 сентября

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5-15 августа идёт приём заявок на участие в конкурс среди дальневосточных технологических стартапов Business Priority, который организуют фонд «Росконгресс», Дальневосточный фонд высоких технологий и технопарк «Русский».

Выставить проекты на конкурс смогут любые технологические стартапы, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе и имеющие готовый продукт. Члены экспертного совета выберут 7 победителей.

Итоги конкурса будут подведены в ходе V Восточного экономического форума 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке в рамках проекта «Территория Инноваций».

Победители конкурса выступят перед потенциальными инвесторами с презентацией своих проектов на площадке «Территория инноваций» фонда «Росконгресс» в рамках питч-сессии Business Priority в ходе ВЭФ.

Заявки на участи можно подать на сайте до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU