Местами умеренные дожди: прогноз погоды в Якутии

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-06T12:23:40+03:00

7 августа в столице республики без осадков, ветер западный 3-8 метров в секунду, температура воздуха ночью +8+10, днем +25+27°С. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

В столице республики днём до +27°С

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По данным Якутского УГМС, 7 августа в столице республики без осадков, ветер западный 3-8 метров в секунду, температура воздуха ночью +8+10, днем +25+27°С.

8-9 августа на севере, северо-востоке республики небольшой, местами умеренный дождь, в центральных районах местами небольшие кратковременные дожди, на юго-востоке возможны грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый 10-15 метров в секунду. 8 августа в Анабарском и Булунском районах до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +9+14, при прояснении на западе +2+7, на северо-востоке -2, +3. Днем +18+23, при дожде +12+17, на юге, юго-западе +25+30, при дыме +20+25, на побережье +7+12°С.

ИСТОЧНИК KP.RU