В Якутии стартовал конкурс экопроектов «Твой эко-взгляд»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-06T12:05:44+03:00

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В Якутии стартовал республиканский конкурс экологических проектов «Твой эко-взгляд», который проводят Целевой фонд будущих поколений и минэкологии Якутии. Заявку на участие можно подать до 26 сентября.

Принимаются законченные видеоматериалы и проекты, соответствующие целям и направлениям конкурса: энерго- и ресурсосбережение, влияние отходов на окружающую среду, бережное отношение к природе и ее ресурсам. Проекты должны включать в себя мероприятия, направленные на популяризацию модели правильного экологического поведения с использованием представленного видеоматериала.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайтах fondyakutia.ru, и minpriroda.sakha.gov.ru.

Итоги конкурса будут подведены до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU