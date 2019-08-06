В Якутии стартовал конкурс экопроектов «Твой эко-взгляд»
В Якутии стартовал республиканский конкурс экологических проектов «Твой эко-взгляд», который проводят Целевой фонд будущих поколений и минэкологии Якутии. Заявку на участие можно подать до 26 сентября.
Принимаются законченные видеоматериалы и проекты, соответствующие целям и направлениям конкурса: энерго- и ресурсосбережение, влияние отходов на окружающую среду, бережное отношение к природе и ее ресурсам. Проекты должны включать в себя мероприятия, направленные на популяризацию модели правильного экологического поведения с использованием представленного видеоматериала.
С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайтах fondyakutia.ru, и minpriroda.sakha.gov.ru.
Итоги конкурса будут подведены до 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU