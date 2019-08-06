В Якутии автоледи не уступила дорогу мотоциклисту
В Якутии автоледи не уступила дорогу мотоциклист. ДТП произошло вечером 5 августа в посёлке Нижний Бестях на перекрёстке улиц Ленина и Ойунского.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 36-летняя автоледи на «Тойота Гайа» не справилась с управлением, не уступила дорогу мотоциклу «Хонда ВТ250».
28-летний байкер доставлен в травматологическое отделение больницы села Майя с множественными ушибами, закрытым переломом локтевой и правой бедренной кости. Благодаря мотошлему травм головы удалось избежать. А вот прав на управление мототранспортом пострадавший не имел. Автоледи была трезва, не пострадала, была пристегнута ремнём безопасности.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU