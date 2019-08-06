2019-08-06T11:17:38+03:00
Происшествия

В Якутии автоледи не уступила дорогу мотоциклисту

Байкер получил множественные ушибы, перелом локтя и бедра
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Благодаря мотошлему байкеру удалось избежать травм головы.Благодаря мотошлему байкеру удалось избежать травм головы.
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В Якутии автоледи не уступила дорогу мотоциклист. ДТП произошло вечером 5 августа в посёлке Нижний Бестях на перекрёстке улиц Ленина и Ойунского.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 36-летняя автоледи на «Тойота Гайа» не справилась с управлением, не уступила дорогу мотоциклу «Хонда ВТ250».

28-летний байкер доставлен в травматологическое отделение больницы села Майя с множественными ушибами, закрытым переломом локтевой и правой бедренной кости. Благодаря мотошлему травм головы удалось избежать. А вот прав на управление мототранспортом пострадавший не имел. Автоледи была трезва, не пострадала, была пристегнута ремнём безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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