В Якутии автоледи не уступила дорогу мотоциклисту

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-06T11:17:38+03:00

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В Якутии автоледи не уступила дорогу мотоциклист. ДТП произошло вечером 5 августа в посёлке Нижний Бестях на перекрёстке улиц Ленина и Ойунского.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 36-летняя автоледи на «Тойота Гайа» не справилась с управлением, не уступила дорогу мотоциклу «Хонда ВТ250».

28-летний байкер доставлен в травматологическое отделение больницы села Майя с множественными ушибами, закрытым переломом локтевой и правой бедренной кости. Благодаря мотошлему травм головы удалось избежать. А вот прав на управление мототранспортом пострадавший не имел. Автоледи была трезва, не пострадала, была пристегнута ремнём безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU