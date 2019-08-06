2019-08-06T09:16:15+03:00
Недвижимость

Из Якутска до Бердигестяха за 1,5 часа: в республике завершилась реконструкция участка трассы «Вилюй»

Теперь до райцентра Горного района можно доехать по полностью асфальтированной дороге
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В населённых пунктах по границе трассы будет проведено электрическое освещение.В населённых пунктах по границе трассы будет проведено электрическое освещение.
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В Якутии завершилась реконструкция трассы «Вилюй».

По полностью асфальтированной дороге доехать из Якутска до Бердигестяха можно всего за 1,5 часа. Ранее путь из столицы до райцентра Горного района занимал 3,5-4 часа.

– На реконструированной автотрассе проложены десятки водопропускных сооружений, построено два моста. Общая сумма капительных вложений из федерального бюджета составила не менее 13 млрд рублей, – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

На участке до 73 км трассы, где работали пять коллективов дорожников, в том числе Пермьдорстрой и МПО «Мостовик» из Томска, проведена реконструкция дорожного полотна. В этом году планируется начать строительство дороги до села Асыма.

По словам главы Якутии, трасса «Вилюй» будет строиться и дальше. В ближайшие три года от Якутска до села Таас-Юрях Мирнинского района будет отремонтировано более 400 км дороги и 1500 погонных метров искусственных сооружений. В населённых пунктах по границе трассы будет проведено электрическое освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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