2019-08-06T08:41:50+03:00
Недвижимость

С ночь с 7 на 8 августа в Якутске отключат холодную воду

Общегородская остановка подачи воды связана с заменой запорной арматуры
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Временные неудобства связаны с промывкой и дезинфекцией труб.Временные неудобства связаны с промывкой и дезинфекцией труб.Фото: ЯСИА
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С ночь с 7 на 8 августа в Якутске отключат холодную воду. Общегородская остановка подачи воды связана с заменой запорной арматуры.

Кроме того, этой ночью, с 22:00 6 августа до 6:00 7 августа в столице республики перекроют холодную воду. Под отключение попадают кварталы 101, 103, 75, 76, 77, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 97 и 100, а также ГРЭС-2, Борисовка-1, Борисовка-3, поселок Геологов, Вилюйский тракт 3-й км., жилой дом №43 по улице Каландаришвили и институт мерзлотоведения.

Временные неудобства связаны с промывкой и дезинфекцией труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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