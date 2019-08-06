На день города в Якутске выступят «Иванушки International» и МакSим
Бесплатный концерт пройдет на площади Ленина
Концерт состоится 8 сентября в 19:00 на площади Ленина.
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8 сентября, в день города, в Якутске выступят поп-группа «Иванушки International» и певица МакSим. Концерт известных российских исполнителей будет бесплатным, сообщает NewsYkt.Ru.
Звёзд эстрады в столицу республики привезут группа компаний Sinet и окружная администрация Якутска.
Концерт состоится 8 сентября в 19:00 на площади Ленина. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU