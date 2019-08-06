2019-08-06T06:59:55+03:00
Здоровье

В четырех поселках Якутии в воздухе превышена концентрация оксида углерода

По остальным показателям превышения допустимых концентрации вредных веществ не выявлено
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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На 5 августа по республике исследовано 8 проб атмосферного воздуха по тем же показателям в Якутске, а также Мирнинском, Вилюйском, Верхоянском, Усть-Алданском и Нерюнгринском районах.На 5 августа по республике исследовано 8 проб атмосферного воздуха по тем же показателям в Якутске, а также Мирнинском, Вилюйском, Верхоянском, Усть-Алданском и Нерюнгринском районах.Фото: ЯСИА
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В поселке Батагай Верхоянского района в воздухе превышена концентрация оксида углерода.

За прошедшую неделю специалисты Роспотребнадзора Якутии исследовали 72 пробы атмосферного воздуха по четырем показателям: оксид углерода, оксид азота, диоксид серы и диоксид азота. Превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе установлено 29 июля, 2 августа, 3 августа в посёлках Пеледуй и Витим Ленского района, 29 июля – в Хандыге Томпонского района, 5 августа – в Батагае Верхоянского района.

На 5 августа по республике исследовано 8 проб атмосферного воздуха по тем же показателям в Якутске, а также Мирнинском, Вилюйском, Верхоянском, Усть-Алданском и Нерюнгринском районах. ПДК по оксиду углерода установлено в Батагае – 6,4 мг/м3 (верхняя граница нормы – 5 мг/м3).

ИСТОЧНИК KP.RU

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