2019-08-06T06:33:08+03:00
Общество

В Якутии от укусов клещей пострадали 205 человек

Случаев заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Исследован 181 клещ, в том числе 169 клещей, снятых с людей, 9 – с собак, 3 – с кошек.Исследован 181 клещ, в том числе 169 клещей, снятых с людей, 9 – с собак, 3 – с кошек.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

На 5 августа в Якутии зарегистрированы 205 случаев укуса клещами людей: Ленский район – 70, Алданский – 36, Нерюнгринский – 22, Хангаласский – 11, Сунтарский – 9, Усть – Алданский – 6, Мирнинский, Чурапчинский районы – по 5 случаев, Олекминский – 4, Мегино – Кангаласский, Нюрбинский, Томпонский, Усть – Майский районы – по 3, Амгинский – 2, Вилюйский, Намский и Таттинский районы – по 1 случаю и в Якутске – 20 случаев.

Жертвы нападения клещей прошли профилактику и получили иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Случаев заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано.

Исследован 181 клещ, в том числе 169 клещей, снятых с людей, 9 – с собак, 3 – с кошек. По результатам исследований выявлены 22 клеща, заражённых вирусом клещевого энцефалита, 7 - клещевым боррелиозом, 4 - ранулоцитарным анаплазмозом и 1 - моноцитарным эрлихиозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прямым рейсом в Анталью: руководство аэропорта «Якутск» ведет переговоры с Turkish Airlines
Из Якутска до Бердигестяха за 1,5 часа: в республике завершилась реконструкция участка трассы «Вилюй»
С ночь с 7 на 8 августа в Якутске отключат холодную воду
На день города в Якутске выступят «Иванушки International» и МакSим
В четырех поселках Якутии в воздухе превышена концентрация оксида углерода
В ближайшие пять лет почти треть жителей Ленска должна быть переселена
Скоро с автовокзала Якутска можно будет доехать до станции «Нижний Бестях»
В одном из районов Якутии пьяная ссора на почве ревности закончилась трагедией
Каменная осыпь перекрыла движение на участке федеральной трассы «Колыма» в Якутии
В Якутии задержали браконьеров, решивших поохотиться раньше срока
В Якутске работает первый лагерь по компетенциям WorldSkills Russia
Сотрудники мэрии Якутска проверили, как продают фрукты на улице Труда
Новый детский сад на 315 мест открылся в Якутии
О дорогах Якутска - в прямом эфире телеканала «Россия 24»
По факту отравления 17 человек в кафе в Якутии возбуждено уголовное дело
В Якутии открылся семнадцатый по счёту бизнес-инкубатор