В Якутии от укусов клещей пострадали 205 человек

СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-06T06:33:08+03:00

Исследован 181 клещ, в том числе 169 клещей, снятых с людей, 9 – с собак, 3 – с кошек. Фото: ЯСИА

Случаев заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано

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На 5 августа в Якутии зарегистрированы 205 случаев укуса клещами людей: Ленский район – 70, Алданский – 36, Нерюнгринский – 22, Хангаласский – 11, Сунтарский – 9, Усть – Алданский – 6, Мирнинский, Чурапчинский районы – по 5 случаев, Олекминский – 4, Мегино – Кангаласский, Нюрбинский, Томпонский, Усть – Майский районы – по 3, Амгинский – 2, Вилюйский, Намский и Таттинский районы – по 1 случаю и в Якутске – 20 случаев.

Жертвы нападения клещей прошли профилактику и получили иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Случаев заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано.

Исследован 181 клещ, в том числе 169 клещей, снятых с людей, 9 – с собак, 3 – с кошек. По результатам исследований выявлены 22 клеща, заражённых вирусом клещевого энцефалита, 7 - клещевым боррелиозом, 4 - ранулоцитарным анаплазмозом и 1 - моноцитарным эрлихиозом.

ИСТОЧНИК KP.RU