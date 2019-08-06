2019-08-06T04:51:22+03:00
Недвижимость

В ближайшие пять лет почти треть жителей Ленска должна быть переселена

До 2024 года будут расселены 124 тысяч квадратных метров жилья
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Компенсацию за снос аварийного жилья жильцы получат до октября 2019 года.Компенсацию за снос аварийного жилья жильцы получат до октября 2019 года.
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За пять лет в Ленском районе будет проведена большая работа – властям предстоит переселить из аварийного жилья почти треть жителей Ленска. До 2024 года нужно расселить 124 тысячи квадратных метров жилья.

В ходе повторной командировки в Ленский район Айсен Николаев поручил муниципальным властям усилить взаимодействие с местным населением, застройщиками и другими организациями, задействованными в реализации программы.

– Вижу, что есть позитивные изменения. Когда мы встречались с людьми в мае, многие еще не понимали принцип действия программы. Было много путаницы и у местных властей. Сегодня они реально занялись этой проблемой, – отметил глава республики.

Ил Дархан встретился с жильцами аварийного 16-квартирного дома.Одна квартира находится в муниципальной собственности, хозяевам девяти квартир будут предоставлены квартиры в новом жилом комплексе, остальные 6 собственников выбрали компенсацию за жилое помещение.

По поручению главы республики, все они получат компенсации до октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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