В ближайшие пять лет почти треть жителей Ленска должна быть переселена
За пять лет в Ленском районе будет проведена большая работа – властям предстоит переселить из аварийного жилья почти треть жителей Ленска. До 2024 года нужно расселить 124 тысячи квадратных метров жилья.
В ходе повторной командировки в Ленский район Айсен Николаев поручил муниципальным властям усилить взаимодействие с местным населением, застройщиками и другими организациями, задействованными в реализации программы.
– Вижу, что есть позитивные изменения. Когда мы встречались с людьми в мае, многие еще не понимали принцип действия программы. Было много путаницы и у местных властей. Сегодня они реально занялись этой проблемой, – отметил глава республики.
Ил Дархан встретился с жильцами аварийного 16-квартирного дома.Одна квартира находится в муниципальной собственности, хозяевам девяти квартир будут предоставлены квартиры в новом жилом комплексе, остальные 6 собственников выбрали компенсацию за жилое помещение.
По поручению главы республики, все они получат компенсации до октября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU