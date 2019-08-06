Скоро с автовокзала Якутска можно будет доехать до станции «Нижний Бестях»

СЕГОДНЯ 04:30 2019-08-06T04:30:11+03:00

Стороны обсудили вопросы организации перевозок из Якутска до станции «Нижний Бестях» и обратно с участием железнодорожного и автомобильного транспорта.

В планах - организация перевозки пассажиров из заречных районов с заездом на железнодорожный вокзал

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5 августа замдиректора акционерной компании «Железные дороги Якутии» Вячеслав Алексеев и Алексей Местников обсудили вопросы сотрудничества с директором автовокзала Якутска Саргыланой Готовцевой.

Участники встречи обсудили вопросы организации перевозок из Якутска до станции «Нижний Бестях» и обратно с участием железнодорожного и автомобильного транспорта.

В ходе беседы были также затронуты вопросы организации перевозок пассажиров заречных групп районов с заездом на ж/д вокзал «Нижний Бестях».

ИСТОЧНИК KP.RU