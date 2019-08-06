2019-08-06T07:12:02+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии пьяная ссора на почве ревности закончилась трагедией

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Один удар оказался смертельным для пострадавшего.Один удар оказался смертельным для пострадавшего.Фото: ЯСИА
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34-летний житель села Оленёк на почве ревности к супруге ударил соперника ножом в живот. От полученных травм потерпевший скончался в хирургическом отделении районной больницы.

После совершения преступления обвиняемый пытался направить следствие по ложному следу, рассказав версию о несчастном случае, и склонял свидетелей к даче ложных показаний. Однако в ходе следствия были добыты неопровержимые доказательства его в виновности.

С учетом позиции гособвинителя и смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полного признания вины, суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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