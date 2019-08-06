В одном из районов Якутии пьяная ссора на почве ревности закончилась трагедией
34-летний житель села Оленёк на почве ревности к супруге ударил соперника ножом в живот. От полученных травм потерпевший скончался в хирургическом отделении районной больницы.
После совершения преступления обвиняемый пытался направить следствие по ложному следу, рассказав версию о несчастном случае, и склонял свидетелей к даче ложных показаний. Однако в ходе следствия были добыты неопровержимые доказательства его в виновности.
С учетом позиции гособвинителя и смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полного признания вины, суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU