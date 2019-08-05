В Якутии задержали браконьеров, решивших поохотиться раньше срока

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-05T12:11:03+03:00

Подозреваемые добыли парнокопытное животное в местности «Орто арыы» в 10 км. от Кысыл-Сыр.

Сезон охоты на взрослых самцов сибирской косули – с 25 августа по 20 сентября

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Сотрудники полиции и Росгвардии на 62 км автодороги «Нам» задержали браконьеров. Инспекторы ДПС остановили автомобиль «УАЗ» без государственных регистрационных знаков, в салоне которого обнаружили тушу самца сибирской косули, охотничий карабин и патроны к нему.

Браконьерами оказались двое 35-летних местных жителей. Парнокопытное они добыли в местности «Орто арыы» в 10 км от Кысыл-Сыра. Животному миру Якутии нанесен ущерб в 120 тысяч рублей, что считается особо крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. За незаконную охоту мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU