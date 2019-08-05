В Якутске работает первый лагерь по компетенциям WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-05T11:40:42+03:00

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Впервые в Якутске организован лагерь по компетенциям WorldSkills Russia.

Смену курирует министерство образования и науки Якутии, сезон начался 2 августа и продлится 10 дней. В первой смене - 30 детей. Он включает в себя несколько направлений: парикмахерское искусство, поварское дело, 3D-дизайн и моделирование, фотографирование, видеопроизводство, а также специальности продавца-кассира и визажиста. Кроме того, для детей будут проводится учебные мастер-классы по математике.

– Выбрала этот лагерь, потому что здесь есть направление WorldSkills графический дизайн и фотография. Хотелось бы узнать, как это рисовать на графическом планшете, научиться пользоваться разными программами. Свою жизнь хочу связать с дизайном. Ну, а фотографирую в свободное время», — рассказала 15-летняя Анжелика Новогодина, ученица школы №5 Якутска, ЯСИА.

Отметим, что смена размещается на базе лагеря «Кэскил» в Якутске одновременно с киберспортивной сменой YKT CAMP, организованный Федерацией киберспорта Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU