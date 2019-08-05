Сотрудники мэрии Якутска проверили, как продают фрукты на улице Труда

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-05T10:46:29+03:00

В Якутске по улице труда незаконно торговали фруктами с кузовов.

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Администрация Якутска совместно с представителями правоохранительных органов, местного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и управы Промышленного округа провела рейд по выявлению незаконной торговли. Объектом проверки стала овощная база на улице Труда.

По итогам рейда к административной ответственности за несанкционированную торговлю с грузовиков привлечены 15 человек. В отношении двоих будет составлен протокол за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции, еще двое ответят за нарушение правил ее хранения и продажи.

Водители грузовых фур привлечены к административной ответственности за проезд грузового транспорта на улице Труда, несмотря на запрещающий знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». Кроме того, у одного из водителей, гражданина иностранного государства, выявлены признаки нарушения правил пребывания в России.

Рейды по выявлению нарушений проводятся в городе на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU