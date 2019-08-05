Новый детский сад на 315 мест открылся в Якутии

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-05T10:17:00+03:00

Изменить размер текста: A A

5 августа в Ленске открылся детский сад «Теремок» на 315 мест.

Дошкольное учреждение построено в рамках соглашения государственно-частного партнерства. Сюда будут переведены 184 воспитанника детского сада «Теремок» и приняты 130 малышей 2017 года рождения.

В современном каменном здании имеются музыкальный, спортивный залы и бассейн. Группы оснащены игровой и детской мебелью, которые соответствуют требованиям ФГОС. Ввод детского сада обеспечит принципиально новые условия для развития юных ленчан.

До конца текущего года в республике будет введено 26 детских садов, в том числе 10 объектов по государственно-частному партнерству, еще 10 - за счёт федерального и регионального бюджетов, 6 - в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Якутия в XXI веке».

ИСТОЧНИК KP.RU