Новый детский сад на 315 мест открылся в Якутии
5 августа в Ленске открылся детский сад «Теремок» на 315 мест.
Дошкольное учреждение построено в рамках соглашения государственно-частного партнерства. Сюда будут переведены 184 воспитанника детского сада «Теремок» и приняты 130 малышей 2017 года рождения.
В современном каменном здании имеются музыкальный, спортивный залы и бассейн. Группы оснащены игровой и детской мебелью, которые соответствуют требованиям ФГОС. Ввод детского сада обеспечит принципиально новые условия для развития юных ленчан.
До конца текущего года в республике будет введено 26 детских садов, в том числе 10 объектов по государственно-частному партнерству, еще 10 - за счёт федерального и регионального бюджетов, 6 - в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Якутия в XXI веке».
ИСТОЧНИК KP.RU