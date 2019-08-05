О дорогах Якутска - в прямом эфире телеканала «Россия 24»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-05T09:49:11+03:00

Можно будет задать все насущные вопросы по развитию дорог в городе.

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Сегодня, 5 августа, в 21:00 на телеканале «Россия 24» начальник управления дорог Якутска примет участие в передаче «Прямой эфир с городом» и ответит на вопросы горожан.

Валерий Домотов расскажет о ходе реализации приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе и других актуальных вопросах развития дорожного хозяйства.

Свои вопросы можно задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU