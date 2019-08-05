По факту отравления 17 человек в кафе в Якутии возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-05T09:13:24+03:00

У двоих из десяти детей также были диагностированы бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит.

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По факту массового отравления людей в одном из кафе Вилюйска возбуждено уголовное дело. С 9 по 12 июля 2019 года готовыми блюдами в одном из местных кафе и отравились 17 человек, в том числе 10 детей.

Пострадавшие обратились в больницу, где всем им был постановлен диагноз сальмонеллёз. У двоих из десяти детей также были диагностированы бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит.

Впоследствии в смывах из помещений кафе и образцах блюд были обнаружены бактерии кишечной палочки и сальмонеллы, а при осмотре рабочих помещений выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU