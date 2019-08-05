В Якутии открылся семнадцатый по счёту бизнес-инкубатор

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-05T08:57:02+03:00

Сегодня в Ленском районе работает более 220 малых предприятий.

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5 августа в Ленском районе открылся семнадцатый по счёту бизнес-инкубатор в Якутии. Здание строилось с 2013 года.

В современное двухэтажное здание площадью свыше 1100 квадратных метров до конца года смогут заехать двадцать резидентов. За минимальную арендную плату начинающие предприниматели смогут снять оборудованные кабинеты, воспользоваться услугами по субсидированию и микрокредитованию. Здесь же они смогут получить комплекс юридических услуг.

– Ленский район - один из тех немногих в республике, где в сфере малого бизнеса преобладает предоставление услуг населению, а не торговля. Это очень хороший признак, – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Сегодня в Ленском районе работает более 220 малых предприятий. Жителей района и республики товарами и услугами обеспечивают около 1600 индивидуальных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU