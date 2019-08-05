До Благовещенска без пересадок: первый поезд из Нижнего Бестяха отправится 15 августа

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-05T08:37:11+03:00

Теперь можно будет без пересадок доехать до Благовещенска, а оттуда - в Китай.

Пока это будет один плацкартный вагон беспересадочного сообщения

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https://www.yakutia.kp.ru/online/news/3551402/15 августа 2019 года из Нижнего Бестяха можно будет доехать до Благовещенска по железной дороге. Первый плацкартный вагон беспересадочного сообщения отправится в составе поезда №327.

В дальнейшем уехать в Благовещенск можно будет 21 августа, а также 1, 7, 13, 19 и 25 числа с сентября по ноябрь и 1 декабря.

С Благовещенска до Нижнего Бестяха отправляется поезд №36. Он будет курсировать 18 и 24 августа, 4, 10, 16, 22 и 28 числа с сентября по ноябрь, а также 4 декабря.

С 29 июля открыта продажа билетов на пассажирский поезд №327/328 сообщением Нижний Бестях – Нерюнгри. Поезд отправляется от станции Нижний Бестях по нечетным числам (кроме 31-го), из Нерюнгри – по четным. В составе поезда есть купейный, плацкартный и общий вагоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU