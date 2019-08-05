2019-08-05T08:03:31+03:00
Спорт

Якутский борец Николай Охлопков стал победителем международного турнира «Ион Корняну и Ладислав Шимон - 2019»

В весовой категории до 61 кг он одолел противника «всухую»
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Следующая цель борца: завоевать путёвку на летние Игры в Токио 2020.Следующая цель борца: завоевать путёвку на летние Игры в Токио 2020.
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Якутский борец Николай Охлопков, представлявший Румынию, стал победителем международного турнира «Ион Корняну и Ладислав Шимон - 2019» в весовой категории до 61 кг.

В предварительных схватках якутский легионер нанес поражение Владимиру Бурукову со счетом 10:0, а во втором круге разгромил Игоря Чичиой со счетом 14:3. В полуфинале Охлопков чисто технически поборол Стефана Иванова из Болгарии. А в финале воспитанник якутской школы борьбы «всухую» одолел представителя Украины Владимира Бурукова со счётом 3:0.

С 14 по 22 сентября 2019 года Николай Охлопков примет участие в Чемпионате мира по вольной борьбе, который впервые пройдет в Казахстане. По его итогам лучшие борцы получат путёвки на летние Олимпийские Игры в Токио 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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