В Якутии вышедший из тюрьмы воришка взялся за старое спустя 4 месяца
Подозреваемый украл у своей сожительницы на 65 тысяч рублей
Содержимое сумочки ушло на покупку продуктов и спиртных напитков.Фото: ЯСИА
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В Алданском районе ранее судимый за кражу мужчина обокрал свою сожительницу.
Как сообщается на сайте МВД республики, в марте этого года подозреваемый вернулся из исправительной колонии, где отбывал наказание за кражу. После освобождения жил в квартире любовницы, однако спустя всего 4 месяца вновь взялся за старое.
Зная, что у женщины имеется крупная сумма денег, однажды ночью он провел «ревизию» ее сумочки. Найденные 65 тысяч рублей он «реквизировал» и потратил на продукты и алкоголь.
Возбуждено уголовное дело. С учетом предыдущих «заслуг» рецидивист рискует вернуться на нары на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU