СЕГОДНЯ 05:29 2019-08-05T05:53:22+03:00

Родственники пенсионера не обратили внимания на его отсуствие, т.к. мужчина в тот день собирался поехать на дачу.

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В Якутске пожилой пешеход, переходивший дорогу в неустановленном месте, попал под колёса автомобиля. ДТП произошло днем 3 августа на улице Хабарова.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Якутска, водитель «Тойота Хайс» 1990 года рождения, выезжая со двора, наехал на мужчину 1937 года рождения. Пожилой пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, несмотря на пешеходный переход рядом.

Прибывшие на место медики скорой помощи реанимировали мужчину и госпитализировали в Республиканскую больницу №2. Пенсионер находится в реанимации в тяжёлом состоянии, неконтактен.

По словам водителя, пешехода он вовремя не увидел из-за проезжавших мимо машин. А когда заметил, не смог избежать наезда: быстро затормозить не получилось из-за дождя. Родственников пенсионера разыскали лишь 4 августа: они сообщили, что дедушка должен был поехать на дачу, поэтому его отсутствие вечером не вызвало беспокойства.

ИСТОЧНИК KP.RU