2019-08-05T04:50:17+03:00
Общество

В Мирном почтили память погибших шахтёров

4 августа 2017 года в шахте произошла авария, унёсшая восемь жизней горняков
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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После эвакуации, горняк Алишер Мирзаев смог самостоятельно выйти на связь внутри шахты, через сутки его подняли на поверхность.После эвакуации, горняк Алишер Мирзаев смог самостоятельно выйти на связь внутри шахты, через сутки его подняли на поверхность.
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4 августа у памятника шахтёрам, установленного в 2018 году у подземного рудника «Мир» прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине катастрофы, повлекшей за собой гибель восьми горняков и затопление подземных горизонтов рудника. В траурном митинге приняли участие шахтёры, члены семей горняков, руководители компании «АЛРОСА» и представители администрации Мирнинского района. Присутствующие возложили цветы к подножью мемориального комплекса и склонили головы в минуте молчания.

Напомним, днём 4 августа 2017 года произошел прорыв воды из чаши карьера в шахту. Большинство находившихся на смене людей удалось эвакуировать сразу. Еще один горняк Алишер Мирзаев был поднят на поверхность через сутки. Он сумел самостоятельно добраться до ствола шахты и вышел на связь. Восемь человек, несмотря на предпринятые усилия по их поиску, навсегда остались под землей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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