В Мирном почтили память погибших шахтёров

СЕГОДНЯ 04:50 2019-08-05T04:50:17+03:00

После эвакуации, горняк Алишер Мирзаев смог самостоятельно выйти на связь внутри шахты, через сутки его подняли на поверхность.

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4 августа у памятника шахтёрам, установленного в 2018 году у подземного рудника «Мир» прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине катастрофы, повлекшей за собой гибель восьми горняков и затопление подземных горизонтов рудника. В траурном митинге приняли участие шахтёры, члены семей горняков, руководители компании «АЛРОСА» и представители администрации Мирнинского района. Присутствующие возложили цветы к подножью мемориального комплекса и склонили головы в минуте молчания.

Напомним, днём 4 августа 2017 года произошел прорыв воды из чаши карьера в шахту. Большинство находившихся на смене людей удалось эвакуировать сразу. Еще один горняк Алишер Мирзаев был поднят на поверхность через сутки. Он сумел самостоятельно добраться до ствола шахты и вышел на связь. Восемь человек, несмотря на предпринятые усилия по их поиску, навсегда остались под землей.

ИСТОЧНИК KP.RU