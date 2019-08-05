2019-08-05T04:28:05+03:00
Происшествия

В Якутии пьяный мотоциклист выехал на «встречку» и врезался в «УАЗик»

Пассажир «Минска» получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей головы и основания черепа
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Водитель не имел прав на вождение мототранспорта.Водитель не имел прав на вождение мототранспорта.
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В Якутии пьяный мотоциклист выехал на «встречку» и врезался в «УАЗик». ДТП произошло вечером 3 августа в селе Сулгача Амгинского района республики.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 36-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «Минск» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗиком».

Байкер без водительских прав в момент аварии был без шлема, как и его пассажир. Водитель мотоцикла получил сотрясение мозга, перелом носа и ключицы. Его пассажиру повезло меньше: медики диагностировали у 29-летнего мужчины открытую черепно-мозговую травму, перелом костей головы и основания черепа, обширную гематому.

Со слов водителя мотоцикла, в тот день они с приятелем возвращались с рыбалки, где пили крепкий алкоголь. «Разогретый» водкой мужчина не заметил, как выехал на «встречку», да и встречный автомобиль тоже не увидел.

Водитель российского внедорожника сообщил, что ехал с небольшой скоростью, тогда как мотоцикл выехал на него «лоб в лоб».

ИСТОЧНИК KP.RU

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