В Якутии пьяный мотоциклист выехал на «встречку» и врезался в «УАЗик»
В Якутии пьяный мотоциклист выехал на «встречку» и врезался в «УАЗик». ДТП произошло вечером 3 августа в селе Сулгача Амгинского района республики.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 36-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «Минск» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗиком».
Байкер без водительских прав в момент аварии был без шлема, как и его пассажир. Водитель мотоцикла получил сотрясение мозга, перелом носа и ключицы. Его пассажиру повезло меньше: медики диагностировали у 29-летнего мужчины открытую черепно-мозговую травму, перелом костей головы и основания черепа, обширную гематому.
Со слов водителя мотоцикла, в тот день они с приятелем возвращались с рыбалки, где пили крепкий алкоголь. «Разогретый» водкой мужчина не заметил, как выехал на «встречку», да и встречный автомобиль тоже не увидел.
Водитель российского внедорожника сообщил, что ехал с небольшой скоростью, тогда как мотоцикл выехал на него «лоб в лоб».
ИСТОЧНИК KP.RU