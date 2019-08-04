Якутия представила 90 проектов на второй конкурс президентских грантов

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-04T11:57:09+03:00

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Некоммерческие организации Якутии представили 90 проектов на второй конкурс президентских грантов на сумму от 235 тыс. рублей до 5,9 млн рублей. Между победителями будет распределено до 4,5 млрд рублей. Список лучших проектов станет известен 14 октября. Больше всего якутяне подали заявок в направлении «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» — 17 инициатив. Также популярными стали проекты в области сохранения исторической памяти, здравоохранения, культуры и поддержки семьи. Со всей России участвуют 7846 НКО с 9073 проектами. Напомним, в первом конкурсе 2019 года приняли участие 96 проектов якутских НКО, 11 из которых одержали победу. Общая сумма их грантов составила более 17 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU